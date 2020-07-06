الحارثي يكرم جمعيتي زمزم والسلام التطوعية

الخليج – حمدان الغامدي : كرم الدكتور نواف الحارثي المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية جمعيتا زمزم للخدمات الصحية التطوعية وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ نظير ما قدموه من خدمات طبية وتطوعية في إيصال الأدوية والعلاجات للمستفيدين من مرضى ومراجعي المجمع أثناء جائحة فايروس كورونا..

وذكر الحارثي أن هذه المبادرات عكست المعنى الحقيقي للعمل الإنساني والطبي لمنسوبي الجمعتين مقدمآ شكره وتقديره على هذا العطاء المتميز..

بنهاية اللقاء قدم منسوبي الجمعيتين شكرهم لإدارة المجمع على هذا التكريم مبدين استعدادهم للتعاون في مبادرات أخرى تخدم الفرد والمجتمع..

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