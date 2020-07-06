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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات لسد الاحتياج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.
وقالت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنه نظراً لعدم استكمال المتطلبات اللازمة لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، مع الجهات المعنية في وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز كفاءة الإنفاق؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، فإنه تقرر إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج.
وتابعت وزارة التعليم أنه حرصا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.
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