شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: ضبط 40 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية لهيئة العامة للزكاة والدخل ، 40 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 80 موقعاً في قطاع التجزئة في منطقة الرياض.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الاثنين، أن المخالفات التي تم ضبطها اقتصرت على تحصيل ضريبة أعلى من المستحق، وتحصيل ضريبة أقل من المستحق ، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% قد دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها.