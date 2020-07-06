شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. مركبة تقتحم مطعم «شاورما» في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يظهر اقتحام مركبة لمطعم “شاورما” في محافظة رياض الخبراء بالقصيم. وتفاعل كثير من المغردين مع المقطع، فيما تباينت تعليقاتهم وردودهم ما بين تعليقات تتسم بالطرافة وأخرى تدعو لصاحب المحل وصاحب السيارة بالسلامة وأن يعوضهم الله خيراً وأن يهون من مصيبتهما.

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