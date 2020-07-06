شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح علاقة «الشيشة» بارتفاع «ضغط الدم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر دكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة الشيشة على مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وقال النمر، ردا على سؤال “هل الشيشة تزيد في ارتفاع الضغط لمريض عنده مرض ضغط ؟” الجواب “نعم…وإيقافها يساعد في التحكم بالضغط وتقليل جرعة الدواء المطلوبة بالإضافة إلى تقليل احتمالية المضاعفات المستقبلية”.

يذكر أن الزيادة المفاجئة في ضغط الدم هي مشكلة خطيرة، وقد تسبب الوفاة، لذلك يجب السيطرة عليها على الفور، كما أن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم ليس من الأعراض الطبيعية.

ويؤكد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم غير المتوقع هو مؤشر على وجود حالة مرضية في القلب، إما أن يكون سببها انسداد الشريان أو حتى الإجهاد النفسي، في كلتا الحالتين يمكن أن تكون آثار سيئة.

لكن الأفراد الذين لديهم ضغط الدم الطبيعي طوال حياتهم أقل عرضة للإصابة بالارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

– الصداع المفاجئ

– الدوخة

– الدوار

– قلة وضوح الرؤية

– صعوبة في الحفاظ على التوازن

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الفرد أيضًا من ضيق في التنفس، وفقدان الإحساس المؤقت في الساقين والذراعين، وفي حالات نادرة معينة، قد يعاني الشخص من نوبات تشنج، أو ارتباك، أو غيبوبة.

Advertisements

أسباب ارتفاع الضغط

عادًة ما يحدث ضغط الدم المرتفع بسبب العديد من الممارسات والعادات غير الملائمة في حياتنا اليومية، ومنها:

1- استخدام الدواء

إذا أفرطت في استعمال أدوية معينة يمكن أن يزيد ذلك من ضغط دمك، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين والأسبرين.

2- التدخين

لا شك أن السيجارة تحتوي على العشرات من المواد الكيميائية، بما في ذلك النيكوتين، وتسبب تلك المواد تلف بطانات الأوعية الدموية في دمائنا.

كما أنها تقلل من مرونة أوعية الجسم، مما يجعلها غير قادرة على التكيف مع التغير المستمر في ضغط الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة أو نقصان في ضغط الدم.

3- الحمية

إن العادات الغذائية السيئة التي تتضمن محتويات عالية من الدهون المشبعة ومستويات عالية من الصوديوم، تسبب تراكم الدهون في الأوعية، مما يسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

4- القلق والتوتر

عادًة ما يحدث الإجهاد بسبب عمليات تنشيط يومية أو أفكار ومهام تؤثر عليك، وهناك العديد من القضايا النفسية مثل الرهاب والاكتئاب يمكن أن تسبب زيادة في ضغط الدم.

5- حالات طبية

إن إصابة الجسم بأمراض الكلى، أو تصلب الجلد، أو الأورام أو إصابات العمود الفقري، يمكن أن يؤدي إلى نوبات زيادة مفاجئة في ضغط الدم.

6- أسباب أخرى

الإفراط في تناول المشروبات مثل الشاي والقهوة والكحول، يمكن أن يسبب زيادة مفاجئة في ضغط الدم في فترة قصيرة.

كما يمكن أن تسبب زيادة الوزن والألم وعدم التوازن الهرموني والحمل إلى ارتفاع ضغط الدم دفعة واحدة.