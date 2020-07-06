وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي المصري بعد صراع مع المرض

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وتابع البيان: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".
وأضاف: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في 26 يونيو/ حزيران، قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
ولد محمد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.
وتقلد العصار جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
وخلال 2011، كان العصار يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان مسئولا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وكان للعصار دور بارز خلال ثورة 30 يونيو/ حزيران، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو/ تموز، الذي انتهى بالإعلان عن الإنحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".
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