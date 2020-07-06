اغتيال خبير أمني وباحث بارز في شؤون الجماعات المسلحة شرقي بغداد

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أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الاثنين، باغتيال الخبير الأمني البارز الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، على يد مسلحين مجهولين في شرقي العاصمة بغداد.

وأوضحت أن مسلحين يستقلون 3 دراجات نارية حاصروا الهاشمي بالقرب من أسواق الخمائل في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى "ابن النفيس".

وأضافت: "الهاشمي لقي مصرعه متأثرا بإصابته في المستشفى، وسط صدمة واستياء بين زملائه، وأصدقائه".

وقال الهاشمي في آخر منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أكثر الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون"، مضيفا: "لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنما أنفسهم يظلِمون".