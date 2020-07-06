اغتيال خبير أمني وباحث بارز في شؤون الجماعات المسلحة شرقي بغداد

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وأوضحت أن مسلحين يستقلون 3 دراجات نارية حاصروا الهاشمي بالقرب من أسواق الخمائل في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى "ابن النفيس".
وأضافت: "الهاشمي لقي مصرعه متأثرا بإصابته في المستشفى، وسط صدمة واستياء بين زملائه، وأصدقائه".
وقال الهاشمي في آخر منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أكثر الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون"، مضيفا: "لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنما أنفسهم يظلِمون".
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