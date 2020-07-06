سلطات دبي: جاهزون لإستقبال السياح

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"الخليج 365" من دبي: باتت الإمارات جاهزة لاستقبال السياح ابتداء من يوم الثلاثاء، وانهت كافة الاستعدادات من أجل عودة حركة النقل الجوي إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تأكيده على أنّ الإمارة "على أتم الاستعداد" لاستقبال السياح مجددا ابتداء من غد الثلاثاء.

وقال لـ "وام" إنّ دبي مستعدة لاستقبال السياح "ضمن أعلى معايير السلامة".

وتابع "نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي ونؤكد لهم أنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على اتم الاستعداد لتسهيل اجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة".

من جهته، قال العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية أن إقامة دبي "في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم".

وأشار إلى أنّ "ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي منذ عودة حركة الطيران سيشكل دفعة ايجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الاجنبي وسيعيد الثقة بالقطاع السياحي".

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وقال المري إنّ "عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم".

يضيف: "حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة".

وكانت إمارة دبي أعلنت الشهر الماضي أنّها ستعاود استقبال السياح والزوار بدءا من 7 يوليو، بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي أمام حركة السياحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودبي التي تضم العديد من المقاصد الترفيهية والمراكز التجارية الراقية، محطّة سياحية مهمّة استقبلت في العام 2019 نحو 16,7 مليون زائر.

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