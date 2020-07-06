ليبيا: سنلاحق كل من تسبب في تدمير البلاد وسفك الدماء

طرابلس/ وليد عبد الله /الخليج 365

قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن حكومة بلاده ستلاحق كل من تسبب في تدمير الوطن وسفك الدماء.

جاء ذلك في كلمة للشماخي، أمام المنتدى العربي الصيني، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية، عبر صفحتها بفيسبوك.

وبدأت الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتحت رعاية الجامعة العربية، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانج يي.

وتبحث أعمال هذه الدورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين إضافة إلى ملفات على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

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وقال الشامخي خلال اجتماع المنتدى: "الحكومة الليبية لن تذخر جهدا في ملاحقة كل من تسبب في سفك دماء الليبيين وتدمير مقدرات ليبيا وثرواتها الطبيعية".

وأضاف: "كل من تسبب في تدمير البلاد ستكون ساحات القضاء مكانه لتحقيق القصاص العادل".

وشنت مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد هزائم وخسائر واسعة، وتبدأ دعوات لبحث الحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

ومنتدى التعاون العربي – الصيني، تم تدشينه عام 2004، ويرتكز على محاور التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الدولية، ويعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الجانبين مرة كل سنتين بالتناوب، ومرة على مستوى كبار المسؤولين سنويا بالتناوب، وفق ما نشرته الجامعة العربية بموقعها الإلكتروني.

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