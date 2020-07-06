الخارجية الليبية تحذر من تحويل البلاد لساحة "تصفية حسابات"

وليد عبد الله/ الخليج 365
حذرت وزارة الخارجية الليبية، الإثنين، من تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية.
ودعا المتحدث باسم الوزارة، محمد القبلاوي، في تغريدة عبر تويتر، الليبيين إلى قطع الطريق أمام أي محاولة لتحويل البلاد إلى "ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية".
وشدد القبلاوي، على ضرورة ترك الخلافات وتوحيد الجهود لبناء ليبيا بإرادة وطنية خالصة.
وتشهد ليبيا صراعا بين الحكومة الشرعية في طرابلس ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من دول عربية وأوروبية، والذي بدأ في أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه.
كما حقق الجيش الليبي، مؤخرا، انتصارات ضد مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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