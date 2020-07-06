الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بصنعاء

اليمن/ عزيز الاحمدي/ الخليج 365



أعلن الجيش اليمني، الإثنين، تحرير مواقع جديدة من قبضة جماعة "الحوثي" بمحافظة صنعاء شمالي البلاد.

وذكر الجيش في بيان، أن قواته "شنت بمساندة المقاومة الشعبية هجوما نوعيا على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي، في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع وسقوط العديد من مسلحي الحوثي (لم يحددهم) بين قتيل وجريح".

كما تمكن الجيش اليمني، من استعادة 3 عربات عسكرية وذخائر وأسلحة اخرى كانت مكدسة بالمواقع التي سيطر عليها، حسب نفس البيان.

وأوضح البيان أن "الهجوم تزامن مع كمين نصبه الجيش لمسلحين حوثيين حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه بجبهة صلب في نهم".

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وأردف: "الكمين أودى بجميع العناصر المتسللة، فيما جثامين القتلى ما تزال متناثرة بالمنطقة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول ما ورد في البيان، لغاية الساعة 16:00 ت غ.

وتتقاسم القوات الحكومية والحوثيين السيطرة على مديرية نهم التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وسط قتال عنيف يخوضه الطرفين لإحكام السيطرة عليها.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها صنعاء منذ 2014.



وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.



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