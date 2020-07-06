البرلمان اليمني يدعو لموقف دولي ضد انتهاكات الحوثيين

اليمن/ الخليج 365

دعا البرلمان اليمني، الإثنين، إلى موقف دولي "صارم" ضد انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحق الشعب اليمني ونوابه.

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس البرلمان سلطان البركاني، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والاتحاد البرلماني الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وشدد البركاني على ضرورة "اتخاذ الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني، مواقف صارمة بحق انتهاكات الحوثي الجسيمة والمستمرة بحق المواطنين بكافة فئاتهم، من ضمنهم أعضاء مجلس النواب".

وأشار إلى إقدام الحوثيين على اقتحام منزل النائب عبد الرزاق الهجري، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة، الأحد، والاستيلاء عليه بعد طرد سكانه منه.

واعتبر البركاني، أن الحادث "جريمة تتكرر بعد عشرات الوقائع المماثلة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014".

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كما اتهم رئيس البرلمان، الحوثيين بـ"اختطاف آلاف اليمنيين المناهضين للانقلاب". وأشار أن "بعض المختطفين ماتوا تحت التعذيب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما أورده البركاني.

والأحد، أعلن حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر الأحزاب المعارضة لجماعة الحوثي، أن مسلحين تابعين للجماعة، "اقتحموا" منزل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الرازق الهجري في صنعاء و"سيطروا عليه".

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.