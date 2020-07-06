صلاة الجمعة تعود لمساجد الكويت بدءا من 17 يوليو

الكويت/الخليج 365

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، الإثنين، استئناف صلاة الجمعة في مساجد البلاد، بدءا من 17 يوليو/تموز الجاري، بعد نحو أربعة أشهر من توقفها، بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال رئيس المركز، طارق المزرم، عبر تغريدة على حساب المركز بموقع تويتر، إن "مجلس الوزراء الكويتي، كلف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الجمعة في المساجد بدءا من 17 يوليو/تموز الجاري".

وأضاف، أن المجلس طلب تطبيق الاشتراطات التي تضعها السلطات الصحية بالكويت، بينها ارتداء الكمامات والقفازات، والمحافظة على التباعد بين المصلين، وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلي.

وأعلنت الكويت في 13 مارس/آذار الماضي، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" في البلاد.

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واستأنفت الكويت الصلاة بالمساجد، في 10 يونيو/حزيران الماضي، باستثناء صلاة الجمعة التي اكتفت فيها ببث الخطبة من المسجد الكبير، واقتصار المصلين على العاملين فيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، و703 إصابة، إضافة إلى تعافي 9583 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 50 ألفا و644، منها 373 وفاة، و41 حالة تعاف.

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