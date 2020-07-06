وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 130 ألفاً

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أفاد إحصاء لـ”رويترز”، بأن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 130 ألفا، اليوم (الاثنين)، وسط تصاعد حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، الأمر الذي وضع تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الأزمة تحت المجهر، وأعاق جهود استئناف الأنشطة الاقتصادية.
واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض، على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الوفيات هي مؤشر متأخر، تظهر بعد أسابيع أو حتى أشهر من زيادة الإصابات.
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