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رئيس وزراء ليبيا يطلب من الاتحاد الأوروبي الدعم

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الليبي فايز السراج

طلب رئيس الوزراء الليبي فايز السراج من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الدعم في القتال ضد خصمه الجنرال خليفة حفتر.

وكتب السراج في مقال بصحيفة "فيلت" الألمانية: "منذ أكثر من 14 أسبوعا وعاصمتنا والمنطقة الغربية لليبيا المحيطة بها تتعرض للضرب عبر الهجوم غير الشرعي وغير الأخلاقي لجنرال مارق".

وذكر السراج أن حكومته لن تستسلم أبدا ولن تسمح مطلقا بأن تتحول ليبيا إلى ديكتاتورية، وأضاف: "أطلب اليوم من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي دعمنا في تحقيق هذا الهدف"، معربا عن عميق امتنانه لتركيا التي تدعم حكومته عسكريا.

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وتعاني ليبيا من حرب أهلية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام .2011 وتسيطر حكومة السراج المعترف بها دوليا على مناطق صغيرة حول العاصمة طرابلس في غرب البلاد، بينما يخوض حفتر معارك ضد السراج. ويتلقى حفتر في ذلك دعما من حلفاء داخليين يسيطيرون على أجزاء واسعة من البلاد، وكذلك دعما من الخارج.

وتمكن حفتر بفضل الدعم العسكري من مصر وروسيا والإمارت من التقدم نحو العاصمة طرابلس لفترة طويلة، إلا أن القوات الحكومية دحرت تقدمه بدعم عسكري من تركيا.

وباءت كافة مساعي التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن، بما في ذلك مؤتمر عقدته برلين بشأن ليبيا في كانون ثان/يناير الماضي.
 

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