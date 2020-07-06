طالبة تتجاوز ظرفها الصحي وتحقق معدلاً فاق المُسجل عالمياً

أحرزت لجين راشد، الطالبة في أكاديمية البطين التابعة لأكاديميات الدار للتعليم في أبوظبي درجة مميزة في امتحانات البكالوريا الدولية النهائية، متغلبةً على الظرف الصحي الذي أبعدها عن متابعة مسيرتها الدراسية لمدة ستة أشهر، وحصلت على 35 نقطة في الامتحانات النهائية لتُحقق معدلاً يفوق المعدل العالمي المُسجل بفارق كبير.

وكانت الطالبة لجين البالغة من العمر 18 عاماً قد اضطرت للسفر إلى كندا لإجراء عملية جراحية عاجلة، وخضعت للعلاج الذي استمر لفترة طويلة حالت دون حضورها حصصها الدراسية لأكثر من ستة أشهر خلال دراستها في برنامج البكالوريا الدولية في أكاديمية البطين الممتد على مدار 18 شهراً.

ودعماً للطالبة لجين لتغطية غيابها عن الحصص الدراسية، أنشأت الأكاديمية برنامجاً للتعلم عن بعد قبل اعتمادها أسلوباً تعليمياً جراء التداعيات الصحية للجائحة العالمية.

وقالت ساهر جابر والدة لجين عن معاناة ابنتها وإصرارها على تحقيق حلمها: «بذلت لجين جهوداً جبارة خلال مسيرتها الدراسية خصوصاً بعد الظرف الصحي الصعب الذي عاشته، ولمست إصرارها على متابعة دراستها على الرغم من الآلام الجسدية والمعاناة النفسية التي واجهتها بحزم وتغلبت عليها بنيل أعلى الدرجات وأشكر أسرة المدرسة ومعلميها والآباء الذين قدموا لنا الدعم الإيجابي».

ومن جانبها تحدثت لجين عن تجربتها قائلة: خضعت لعملية جراحية دقيقة لدمج فقرات عمودي الفقري وساعدني ارتداء الدعامة الطبية في المحافظة على استقرار وضعي الصحي، وأطمح لدخول مجال السياحة والضيافة ومتابعة تحصيلي العلمي في الكلية الأوروبية الدولية في أبوظبي في سبتمبر/ أيلول المقبل.