شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يجدد إعارة عبد الله كاظم لموسم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل نادي حتا على موافقة نادي الوصل لاستمرار اللاعب عبد الله كاظم مع «الإعصار» لموسم جديد، وكان اللاعب انضم إلى حتا على سبيل الإعارة من الوصل الموسم الماضي وقدم مستوى مميزاً مع الفريق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل إدارة نادي حتا تحرص على تجديد إعارة اللاعب لموسم واحد.

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