«المحترفين» تختتم ورش عمل الخطة الاستراتيجية غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم غداً الثلاثاء، فعاليات ورش عمل الخطة الاستراتيجية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بمشاركة الأندية المحترفة، وذلك تحضيراً لاستراتيجية 2020-2030 باجتماع مع أندية الشارقة: اتحاد كلباء، وخورفكان، وعجمان والفجيرة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وكان اليوم الأول قد شهد مشاركة أندية العين والجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة، فيما خصص اليوم الثاني لأندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا.

حضر ورش العمل وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، والمديرون التنفيذيون للأندية المحترفة وموظفو الإدارات المعنية.

وتم خلال الورش عرض خارطة الطريق لمراحل تحديث الخطة الاستراتيجية طويلة المدى (2020-2030) التي تعمل الرابطة على صياغتها كوثيقة لاستشراف مستقبل كرة القدم الإماراتية، وتشمل هذه المراحل مراجعة رؤية ورسالة الرابطة بهدف تحديثها، بما يضمن تكاملها مع التوجهات المحلية للجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مواءمتها لتوجهات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أنهت المرحلة الأولى من التحضير للاستراتيجية الجديدة المتمثلة في الاجتماعات الداخلية مع مختلف الإدارات والأقسام في الرابطة، وذلك لدراسة وتحليل متطلبات عمليات التخطيط الاستراتيجي ضمن المحاور الأربعة المتمثلة في بيئة كرة قدم احترافية، والشراكات التجارية، والكفاءة المالية والتنافسية المؤسسية من خلال تحليل البيئة الداخلية، وفق أدوات التخطيط الاستراتيجي العلمية.

وتسعى الرابطة لتطوير هذه المحاور عن طريق استحداث مبادرات وبرامج تشغيلية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وشهدت فعاليات اليومين الأول والثاني تفاعلاً كبيراً من قبل الأندية المشاركة في النقاش والحوار، وطرح الملاحظات والمقترحات.