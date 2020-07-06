وكيل بالوتيلي في الشارقة لمناقشة مشروع أكاديمية كرة قدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تفيد متابعات «الخليج الرياضي» بأن دانييل كيباروجلو وكيل أعمال النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي زار نادي الشارقة الإثنين وأجتمع مع المسؤولين في النادي، وكانت رشحت أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن دخول نادي الشارقة في مفاوضات لضم اللاعب بالوتيلي، ووضع الوكيل صورة له في نادي الشارقة على حسابه في «انستغرام» وكتب «في نادي الشارقة»، ما جعل وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن قرب انتقال بالوتيلي إلى نادي الشارقة. وعلم «الخليج الرياضي» أن وكيل اللاعب حضر لمناقشة التعاون بين الجانبين لتأسيس أكاديمية لكرة القدم في المستقبل وليس للدخول في مفاوضات لانتقال موكله بالوتيلي إلى الشارقة.

ويرتبط نادي الشارقة بعلاقات جيدة مع العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا وكان أبرم اتفاقاً مع أكاديمية أياكس الهولندي التي ستبدأ العمل في نادي الشارقة في الفترة القريبة المقبلة. كما أن فوز الفريق بثنائية الدوري والسوبر أسهم في عودة النادي إلى الواجهة مجدداً بالإضافة إلى التعاقدات المميزة في الفترة الأخيرة مع عدد من اللاعبين الجيدين، وكان عبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم بالنادي حرص على ضم أفضل العناصر من الأجانب للفريق ونافس أندية كبيرة في عملية ضم لاعب الفريق البرازيلي ايغور كورنادو من الدوري الإيطالي، كما تعاقد النادي مع ريان منديز من الرأس الأخضر، وخاض الأخير تجارب عديدة في فرنسا وتركيا، ودخل النادي مؤخراً في مفاوضات مع النجم الاورغواياني ادينسون كافاني. كل ذلك ساهم في ربط النادي بالعديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية وآخرها كان بالوتيلي.

وعلى خط متصل أكد مصدر في إدارة شركة الكرة الشرقاوية لـ«الخليج الرياضي» أن بداية إعداد الفريق تأجلت من أمس الاول الأحد إلى الثلاثاء وستستمر حتى نهاية الاسبوع. وأوضح أن اكتمال وصول اللاعبين الاجانب سيكون يوم 14 يوليو الجاري بعد أن أنهت الشركة كافة إجراءات سفرهم مع الجهات المختصة.