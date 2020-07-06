«موديز»: تعافي اقتصادات الخليج ينعكس على أداء المصارف 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، أن تتراجع ربحية البنوك الخليجية هذا العام بمتوسط يصل إلى 20%، نتيجة لتأثيرات الجائحة وتراجع أسعار النفط. وقال نيتيش بوجناغاروالا نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول لدى الوكالة، إن المصارف الخليجية ستحتاج لاستقطاع مخصصات أعلى هذا العام في مواجهة تأثيرات الجائحة، ما سيؤثر في ربحيتها. كما تتوقع الوكالة تراجع مستوى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليسجل اقتصادها غير النفطي انكماشاً يتراوح معدله هذا العام بين 3.5 و5%، ما سيؤدي إلى تراجع مستويات الائتمان لتسجل بدورها انكماشاً يتراوح مستواه بين 0 و5% في 2020، كما توقع ارتفاع تكلفة المخصصات بحدة هذا العام.

وتتوقع الوكالة أن يؤثر الانكماش الاقتصادي لدول المنطقة في الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حد سواء. وسينعكس هذا على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عليها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من الوكالة، مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.

استيعاب الخسائر

وعلى الجانب الإيجابي استبعدت الوكالة أن تتأثر رسملة البنوك الخليجية نتيجة الأزمة الراهنة، وقال بوجناغاروالا خلال مؤتمر صحفي عن بعد صباح أمس الاثنين، إن البنوك الخليجية ستحافظ على قوة رسملتها وملاءتها المالية هذا العام. وتتوقع الوكالة أن تسجل اقتصادات المنطقة مستويات تعافٍ قوية في العام المقبل، لتعوض البنوك فيها بذلك جزءاً من الخسائر المتوقع تكبدها في العام الجاري.

وقال: «في ظل تبعات جائحة «كوفيد ـ 19» وتأثيرات التراجع في أسعار النفط، فإن اعتماد البنوك الخليجية زاد بصورة لافتة على عائدات الفوائد على مدى السنوات القليلة الماضية، ما سيزيد من تأثر ربحيتها نتيجة تراجع معدلات الفائدة».

ولفت إلى أن نسبة عائدات الفوائد إلى إجمالي عائدات المصارف الإماراتية لم تعكس تغييراً على مدى الأعوام من 2015 إلى 2019، مع استقرارها عند مستوى 57% تقريباً من إجمالي العائدات.

وقالت الوكالة إن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف من قبلها، حققت إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر المتوقع أن تنتج عن الأزمة.

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ضبط الإنفاق

وقال إنه من غير المتوقع أن نرى تأثيراً كبيراً في معدل التكلفة إلى الدخل لدى بنوك الإمارات والمنطقة، بالنظر إلى حرص البنوك على الإدارة الفعالة للتكاليف وتوقع المزيد من تدابير ضبط الإنفاق في المرحلة المقبلة، بما يمكن أن يشمل إغلاق أفرع في الأماكن التي يوجد فيها أكثر من فرع، لكنه لفت إلى أن البنوك ستستمر في الاستثمار في التحول الرقمي في المرحلة المقبلة، لما له من أهمية في صياغة مستقبل أداء هذه البنوك.

وأشار إلى أن التكلفة على الدخل أو العائد في الإمارات تعتبر بين الأقل في المنطقة، كما سجلت بنوك الإمارات في العام الماضي نمواً في عائدات التشغيل فاق في سرعته وحجمه النمو في التكاليف، ما يعزز بشكل عام وضعها المالي في مواجهة تبعات الجائحة. ولفت إلى أن توجه حكومات الإمارات والمنطقة إلى زيادة إصدارات الدين سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، يسهم في تخفيف حدة التراجع في هوامش الربحية للبنوك التي يتوقع أن توظف سيولتها في هذه الإصدارات. وتتوقع الوكالة أن تزيد بنوك الإمارات والمنطقة حيازاتها من هذه الإصدارات مرتفعة العائد، لتقلص في المقابل حيازاتها من الأصول منخفضة العائد.

وفي رد على سؤال من ”الخليج 365” حول حزم الدعم المقدمة من البنوك المركزية في الإمارات والمنطقة، وما إذا كانت كافية في هذه المرحلة أم إن هناك حاجة لمزيد من الدعم، قال إن مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية في المنطقة قدمت حزم دعم متعددة وفعالة لمساعدة البنوك والعملاء المتأثرين بالجائحة، لكنه لفت إلى أن هذه الحزم لن تحمي القطاعات المصرفية في دول المنطقة بشكل كلي من تبعات الأزمة، مع حاجتها لاستقطاع مزيد من المخصصات.

وحول الحاجة إلى مزيد من الدعم قال إن أغلب الحزم مستمرة حتى سبتمبر المقبل، وبعدها سيتبين ما إذا كانت هناك حاجة لقيام مصارف المنطقة المركزية بمزيد من الخطوات لدعم القطاع ومساعدة عملاء البنوك.

القروض المتعثرة

وحول المستويات المتوقعة للقروض المتعثرة، قال إن الصورة ليست واضحة بشكل كامل في الوقت الراهن، حيث أسهمت خطط الدعم من البنوك المركزية وتأجيل البنوك التزامات العملاء في خلق حالة من الاستقرار في السوق، يتوقع أن تستمر حتى سبتمبر المقبل، واعتباراً من أكتوبر ستكون الصورة أوضح مع ارتفاع متوقع في مستويات القروض المتعثرة للعملاء الذين لن يتمكنوا من سداد التزاماتهم.

وتوقع أن ترتفع القروض التي سترحل من المرحلة الأولى ضمن نظام المعايير المحاسبية رقم تسعة (أي إف أر إس 9)، ومن ثم سنرى ارتفاعاً في القروض التي ترحل للمرحلة الثالثة لتصنف بذلك متعثرة.

وتوقع من جهة أخرى تواصل توجه بنوك المنطقة للاندماج في المرحلة المقبلة في مواجهة ارتفاع التكاليف، خاصة تكاليف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، ومع تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وقال إن هناك بالفعل عدداً من الصفقات التي جرى الإعلان عنها، وهي قيد التنفيذ في عدد من دول المنطقة.