رهن أرض بـ 226 مليون درهم في منطقة نايف

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.45 مليار درهم، الإثنين، حيث شهدت الدائرة، تسجيل 117 مبايعة بقيمة 210.51 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 62.52 مليون درهم، و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 147.99 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الورقاء الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 540.48 مليون درهم، منها 27 رهن أراض بقيمة 507.74 مليون درهم، و25 رهناً لفلل وشقق بقيمة 32.74 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة نايف بقيمة 226 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 75 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 700.43 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 650 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 13 مليون درهم.