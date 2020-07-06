السفارة الأمريكية تعلن أسماء الطلبة المواطنين المقبولين في «فولبرايت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، أسماء الطلاب الإماراتيين المقبولين في برنامج فولبرايت للطلاب الأجانب لعام 2021-2023 بالتعاون مع الشريك المنفذ أمديست، وهم: عائشة المعماري، ومحمد فكري، وسعاد يوسف، مشيرة إلى أن برنامج فولبرايت للطلاب الأجانب يعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث يحصل ما يقرب من 4000 طالب أجنبي على منح فولبرايت كل عام حيث يوفر التمويل الكامل لطلاب الدراسات العليا والمهنيين الشباب والفنانين من الخارج للدراسة وإجراء البحوث في الولايات المتحدة.

وقالت عائشة المعماري، من المقبولين، إنها تسعى للحصول على درجة الماجستير في سياسة الصحة العالمية والإدارة الصحية من جامعة برانديز في والثام، ماساتشوستس، مضيفة أنها ستطلع لمعرفة المزيد عن نظام الرعاية الصحية الأمريكي أثناء وجودها في الولايات المتحدة، فيما سيستفيد محمد فكري من هذه المنحة الأمريكية المرموقة لمتابعة درجة الماجستير في التخطيط الحضري والبيئي في جامعة ولاية أريزونا، وستشارك سعاد يوسف في برنامج فولبرايت للمنح الدراسية الأمريكية في جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا، حيث ستكمل درجة الماجستير في التمويل لمدة عام واحد.

تم تأسيس برنامج منح فولبرايت للطلاب الأجانب في عام 1946 من قبل السيناتور الأمريكي جيه. ويليام فولبرايت لتعزيز التبادل الأكاديمي، ما يمنح المرشحين المختارين الفرصة للدراسة في الجامعات الأمريكية، والمنحة متوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين الإماراتيين، حيث يوفر البرنامج الفرصة لمتابعة الدراسة على مستوى الدراسات العليا في الولايات المتحدة، وتشمل تمويل الرسوم الدراسية والمعيشة ونفقات السفر، بالإضافة إلى تأمين صحي.