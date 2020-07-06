عودة منتخبات التنس للتدريبات مع تطبيق الضوابط الاحترازية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للتنس لكلا الجنسين، التدريبات المنتظمة تحت إشراف الجهاز الفني، وذلك لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز العامل الذهني، تمهيداً لخوض منافسات الاستحقاقات المقبلة، بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، بضرورة مواكبة عودة النشاط الرياضي بخطوات هادفة، تمهد لاستعادة دور الرياضة في بناء المجتمع، وتعزيز الروح الرياضية والصحية، إضافة إلى أن تكون للإمارات منتخبات قوية قادرة على الوجود في الساحة الإقليمية بشكل لائق.

وأكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أنه تماشياً مع عودة النشاط إلى الصالات والأكاديميات الرياضية، تم التوجيه بإعادة تدريبات المنتخبات الوطنية للأعمار السنية وفق التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد خطة مدروسة في اللجنة الفنية تسهم في الحد من الآثار السلبية لتوقف النشاط الرياضي.

وأشاد أحمد أهلي بالجهود التي بذلها اللاعبون واللاعبات بالتدريب عن بعد، داعياً إلى تعويض الفترة الماضية، بما يساهم في استعادة كاملة للمستويات الفنية المعتادة، مثنياً على جهود فريق عمل الاتحاد لما تم بذله من جهود إدارية تنظيمية أسهمت في الحفاظ على المردود الفني عالياً.

من جهته قال المدير الفني للمنتخب الوطني هشام البراملي: «عاد لاعبو المنتخب في الأعمار السنية للتدريبات، وفقاً لأسلوب العودة التدريجية للتدريبات. ووفقاً للإجراءات الاحترازية، وتماشياً مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، للحفاظ على الصحة العامة والسلامة من الإصابات».

وتابع: «دشنا التدريبات ونواكب التطورات بهدوء، ونترقب تعليمات اللجنة الفنية للاتحاد بخصوص البطولات. ووفقاً لتوجيهات الاتحاد الدولي للتنس، نتطلع إلى أن نكون جاهزين قبيل أي مشاركة محتملة، والتدريبات الحالية تأتي استكمالاً للمرحلة السابقة من التدريبات المنفردة، عندما كان أفراد المنتخب يتدربون في البيت أو بشكل منفرد، وللتو انتهت الامتحانات الدراسية، ونأمل تعزيز الوحدات التدريبية بشكل أكبر».