أهالي قرية طرطب السورية يحرقون الأعلام الأمريكية... صور وفيديو

نظم أهالي قرية طرطب بريف القامشلي شمال شرقي الحسكة تجمعاً وطنياً طالبوا خلاله بخروج قوات الاحتلال من الأراضي السورية.

وذكر مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن العشرات من أهالي قرية طرطب بريف القامشلي تجمعوا في ساحة القرية رافعين صور الرئيس السوري بشار الأسد والعلم الوطني والعلم الروسي الصديق ولافتات كتب عليها شعارات تندد بقوات الاحتلال الأمريكي والتركي وبما يسمى "قانون قيصر" الأمريكي الجائر الذي تريد منه أمريكا ضرب إرادة السوريين.

أهالي قرية "طرطب" شرقي سوريا يحرقون الأعلام الأمريكية © Sputnik . Attia Al-Attia

أهالي قرية "طرطب" شرقي سوريا يحرقون الأعلام الأمريكية © Sputnik . Attia Al Attia Advertisements

أهالي قرية "طرطب" شرقي سوريا يحرقون الأعلام الأمريكية © Sputnik . Attia Al-Attia 1 / 3 © Sputnik . Attia Al-Attia أهالي قرية "طرطب" شرقي سوريا يحرقون الأعلام الأمريكية

وكانت قرى خربة عمو وحامو وتل عودة وبوير البوعاصي في منطقة القامشلي قد شهدت خلال الأيام الماضية تجمعات استنكروا خلاله الفصل الجديد من الحرب العدوانية على السوريين ودولتهم والمتمثل بوجهها الاقتصادي (قانون قيصر).