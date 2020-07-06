الخارجية العراقية: الصين الشريك الدولى الأكثر فاعليّة للعالم العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة الخارجيّة العراقية السفير عبدالكريم هاشم أن الصين الشريك الدولي الأكثر فاعلية للعالم العربي، وذلك لمواقفها الإيجابيّة إزاء القضايا العربية، ولاسيّما قضيّة فلسطين.

وقال هاشم - خلال كلمته في منتدى التعاون العربيّ الصينيّ عبر تقنيّة (الفيديو كونفرانس)، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الإثنين/ - إنَّ المنطقة العربيّة تشغل أهمية استراتيجية من الناحية الاقتصادية للصين إذ إن طريق الحرير وعبر التاريخ ولاسيّما شمال الخليج العربي ممر حيوي، وجزء مهم من مساراته.. مؤكدا أن إصرار الدول المُشارَكة على تفعيل العلاقات العربيّة-الصينيّة في شتى المجالات، وتأطيرها بأطر الشراكة الاستراتيجيّة الشاملة مع الصين.

وأعرب عن تطلع العراق لهذا المحفل بأن يخرج بآليات للتعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار العابر للإقليمية في مجال البنية التحتية، وتحقيق التكامل عبر شبكات من الطرق والمواصلات لتذليل الصعاب، واختزال الوقت؛ ومن ثمّ تقليل التكلفة.

وفي المجال الاقتصادي، نوه الوكيل بسعي العراق لتشجيع الشركات الاستثمارية على الدخول إلى السوق العراقية.. كاشفا عن أن الحكومة تعمل بجد على توفير أطر تشريعية آمنة للاستثمارات.

وأشاد هاشم - في ختام كلمته - بمبادرة الصين (الطريق والحزام) لأنها جاءت لتكون منبرا لعدد مُتزايد من البلدان، ومحفلا لتوحيد الجهود باتجاه التنسيق، وتوحيد المواقف لإيجاد آليات جديدة للحكومة الاقتصاديّة الدولية تكون أكثر عدلا عبر تأسيس نظام اقتصادي دولي جديد أكثر مواءمة لاقتصادات هذه الدول.

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