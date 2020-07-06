شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بالمراقبة على المعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الحكومة سترسل طلبا إلى قوات الأمم المتحدة "الأونتسو" للقيام بمهام مراقبة حركة الدخول والخروج على المعابر المقامة على خطوط الرابع من بونيو عام 1967، وذلك لضبط حركة الدخول والخروج من وإلى دولة فلسطين.

وأكد أشتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن السبب الرئيس للمسار التصاعدي الخطير لفيروس كورونا والذي تجاوز مرحلة متقدمة جاء بسبب منع قوات الأمن الفلسطينية من القيام بمهامها لضبط الحركة على تلك المعابر، مشير إلى أن عدم السيطرة على المعابر والحدود وإجراءات الاحتلال، هي السبب الرئيس في زيادة أعداد الإصابات بـ"كورونا"، مطالبا دولة الاحتلال بإغلاق المعابر على حدود 67.

وأوضح أن الاجهزة المختصة لن تسمح لأحد بخرق القانون وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين لشروط السلامة العامة، داعيا العشائر والعائلات إلى تبني ميثاق شرف ملزم يمنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة محافظات البلاد، لحين انتهاء أزمة "كورونا".

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