نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع وزير بريطانى مستجدات الأوضاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط دومينيك راب، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين نائب وزير الخارجية الكويتي من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا- خلال الاتصال الهاتفي- عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة الى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت (الخارجية) الكويتية إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم؛ للتنسيق والتشاور، في إطار الشراكة القائمة بين البلدين، والتطلع لعقد الجولة القادمة من لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين برئاستهما

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