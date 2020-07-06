مستوطنون يهود يقتحمون أراض ببلدة غرب بيت لحم بالضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس بلدية بتير(غرب بيت لحم) تيسير قطوش عن اقتحام مجموعة من المستوطنين منطقة "الخمار" شرق البلدة الواقعة في الضفة الغربية، ونصب خيمة فيها.

وقال قطوش - في تصريح لوكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم /الإثنين/ - إن هذه هي المرة الثانية التي ينصب فيها المستوطنون خيمتهم في هذا الموقع في غضون أقل من أسبوع، وأن مواطنين فلسطينيين من البلدة تصدوا لهم يوم الجمعة الماضي، بعد نصبهم لخيمة في نفس الأرض وأحاطوها بأسلاك، قبل أن يتم طردهم .

وأوضح أن منطقة (الخمار) واحدة من المناطق المستهدفة وتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، حيث سبق وأن شقوا عام 2018 طريقا استيطانية فيها ونصبوا خيمة، مؤكدا أن المنطقة تعد متنفس البلدة الوحيد من حيث التوسع العمراني.

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