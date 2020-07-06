شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تقليص ساعات حظر التجوال فى محافظة كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء بالعراق، اليوم/الاثنين/، تقليص ساعات حظر التجوال ليكون من الساعة الخامسة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وأضافت الخلية - وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم اتخاذ عدة قرارات في ما يخص حظر التجوال والإجراءات الخاصة للوقاية من وباء "كورونا"، لاسيما استمرار الإجراءات المشددة في السيطرات الخارجية وتخفيف الإجراءات داخل المحافظة، كذلك السماح للمطاعم وكافة المحال التجارية بالعمل وفقًا لتطبيق إجراءات السلامة وسيتم غلق المحال غير الملتزمة.

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