شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة العراقية: استمرار فرض حظر التجوال الجزئى والكلى مع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الصحة العراقية، الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي مع تفشي فيروس كورونا، مع إغلاق العيادات الخاصة والمجمعات الطبية لمدة أسبوعين فى إطار السيطرة على الفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت منذ قليل عن تسجيل 1796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة و1724 حالة شفاء.

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وأوضحت أنه تم فحص 11519 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 612607.

وتابعت أن عدد الإصابات بالعراق 62275 حالة وحالات الشفاء 34741 حالة، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي 24967 حالة و الراقدين في العناية المركزة 337 حالة، والوفيات 2567 حالة.