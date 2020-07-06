شكرا لقرائتكم خبر عن سر زيارة فائز السراج إلى مالطا عقب لقاء وزير دفاع تركيا في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة «تايمز أوف مالطا» أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، قد وصل اليوم إلى مالطا للقاء رئيس وزرائها روبرت أبيلا، بالتزامن مع افتتاح مركز تنسيق الهجرة بين البلدين فى مالطا.

وقال «السراج» أن هناك العديد من الموضوعات المشتركة بين ليبيا ومالطا، بينما قال «أبيلا» أن مالطا واصلت مساعيها، بناء على الثقة المتبادلة التى تتمتع بها الدولتان، فى محاولة للقضاء على الإتجار بالبشر وتكثيف الاستثمار المتبادل، مضيفا أن جميع الشركاء فى كل من أفريقيا والاتحاد الأوروبى، أدركوا الحاجة إلى حماية الحدود، متعهدًا بأن تستمر مالطا فى دعم عملية إعادة البناء فى ليبيا.

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وزيارة السراج لمالطا هى الأولى بعد زيارة وزير الدفاع التركى خلوصى آكار إلى ليبيا، حيث التقى فيها جنود القوات المسلحة التركية المتمركزين فى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات الليبية.

ويُذكر أن مفوض العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، يزور اليوم تركيا ليجتمع مع وزير الخارجية التركى جاويش أوغلو، وذكر أيضًا موقع المفوضية الأوربية أن جوزيب بوريل سيزور غدا مالطا، وستتغرق الزيارة يومين 7 و8 يوليو، وسيجتمع برئيس مالطا جورج فيلا، وبرئيس الوزراء روبرت أبيلا، ووزير الشؤون الأوروبية إيفاريست بارتولو، ومع وزير الشؤون الداخلية والأمن القومى بايرون كاميليري.