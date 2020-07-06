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الجيش اليمنى يحرر مواقع فى نجد العتق ويسحق عناصر حوثية فى جبل صلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنّت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم /الاثنين/، هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء، بالتزامن مع كمين لعناصر حوثية في جبهة صلب بذات المديرية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، منوها بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب، ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، مؤكّداً أن جثث القتلى ما تزال متناثرة على الأرض حتى الآن.
وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للمليشيات.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكمية من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع المليشيات في نجد العتق، وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.

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