سانا: قوات الاحتلال التركى تعتدى بالمدفعية على قرى بريف الحسكة الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال التركي، اليوم/الاثنين/، بالمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عددًا من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي سقطت في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة أبو راسين وقرى أخرى تابعة لها، مضيفة أن ثلاث دبابات وعددًا من المدرعات تابعة للاحتلال التركي دخلت الأراضي السورية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة نحو القاعدة العسكرية غير الشرعية في قرية أم عشبة شمال غربي بلدة أبو راسين بالتوازي مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرين في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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