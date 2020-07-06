شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 3 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و15 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الاثنين/، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، جميعها خارجيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1167.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحالات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، شملت حالتين بين القادمين من السعودية ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجِّلت 15 حالة شفاء شملت 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 5365 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 426258 فحصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 3 إصابات غير محلية بفيروس كورونا و15 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.