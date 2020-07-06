السودان يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، في المجالات المختلفة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن مانيس التقى سفير السعودية لدى السودان على حسن بن جعفر، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السودانية - السعودية المشتركة في الخرطوم خلال هذا العام والقضايا التي ستتناولها.

كما استقبل عمر قمر الدين، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، سفير السعودية في الخرطوم، وبحثا سبل التعاون المشترك فى جميع المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن السفير السعودي شكر السودان على مواقفه الداعمة للمملكة، مشيرا إلى جهود المملكة في إحلال السلام فى اليمن والمنطقة العربية.

وبحث اللقاء الإجراءات التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا للمقيمين بالمملكة، كما تطرق الجانبان أيضا لأهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينها.

وأبدى سفير السعودية رغبة المملكة في استضافة مؤتمر "أصدقاء السودان" لدعم جهود السلام في البلاد.

من جانبه، أشاد وزير الدولة بوزارة الخرجية بدور المسعودية الداعم للسودان فى كافة المجالات، مؤكد أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

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