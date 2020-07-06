شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يدعو لتدخل مجلس الأمن و الأمم المتحدة لوقف اعتداءات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى، دعم مجلس النواب لخطوات الحكومة العراقية من أجل إيقاف الاعتداءات التركية تجاه الأراضى العراقية، وقال النائب عن اللجنة بدر الزيادى اليوم الاثنين، إن "القوات التركية اخترقت نحو 70 كيلومتراً من الأراضى العراقية، كما كررت اختراق الأجواء العراقية"، مشددا على أهمية الاتجاه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، لافتا إلى "دعم البرلمان للحكومة بشأن إيقاف هذا التدخل"، وأشار إلى أن "إقليم كردستان لابد أن يكون لديه موقف رسمى من الاعتداءات التركية".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع"، اقترح النائب عن اللجنة بدر الزيادى، "قيام القوات الجوية والبرية بطلعات جوية تحذر وتنذر التدخلات التركية".

وحمل الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الجانب التركى المسئولية القانونية، أزاء الاعتداءات المتكررة على العراق، داعيا المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار فى العراق والمنطقة.

Advertisements

وقال ملا طلال فى بيان، إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضى العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التى تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

وأضاف، أن "العراق يطالب تركيا بالوقف الفورى لهذه الاعتداءات، التى تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وبيّن، أن "الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية فى بغداد، رسالتى احتجاج رسميتين، شديدتى اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق فى رفض هذه الاعتداءات ووقفها".