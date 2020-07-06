السودان يتطلع لشراكات أوسع مع الصين والدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، عن تطلع بلادها لإقامة شراكات أوسع مع الصين والدول العربية، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.

وشاركت عبدالله في أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدي التعاون العربي الصيني اليوم، الذي عُقد اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن المنتدى هدفه تعزيز التعاون العربي - الصيني في مختلف مجالات التعاون وتطوير آفاقه المستقبلية، إضافة لبحث التطورات الإقليمية وعملية السلام في المنطقة، كما بحث الاجتماع سُبل التضامن وتكاتف الجهود في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، وضرورة استمرار التعاون من أجل التغلب على تداعيات الجائحة التي تمثل تحدياً للجميع يستوجب التعاون بين الدول.

وأشادت وزيرة خارجية السودان بالمستوي المتميز للعلاقات العربية - الصينية في المجالات الدبلوماسية، الإقتصادية، التجارية، والثقافية، لافتة إلى أن السودان كان في مقدمة الدول التي أقامت علاقات ثنائية مع الصين في مختلف مجالات التعاون.

وأعربت عن شكرها للصين والدول العربية، لدعم جهود السلام والاستقرار في السودان والعمل المشترك لإعفاء الديون ورفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، كما قدمت الشكر للدول التي ساندت ودعمت السودان في التصدي لجائحة كورونا.

وعبرت عبد الله عن موقف السودان الداعم للقضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية.

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