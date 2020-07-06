إخماد حريق نشب بمخيم للنازحين فى بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر امني عراقي عن أخماد فرق الاطفاء حريقا نشب في مخيم للنازحين في بعقوبة مركز محافظة ديالى .

واضاف المصدر الامني - في تصريحات -حسبما افادت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/اليوم الأثنين- أن نيران التهمت أجزاء من مخيم للنازحين في بعقوبة قبل ان تتمكن فرق الاطفاء من السيطرة على النيران واخمادها .

واوضح أن الحادث اسفر عن اضرار مادية دون وقوع اصابات بشرية .

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