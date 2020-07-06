شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأزمة النيابية بالعراق: "لم نصل إلى مرحلة التعايش مع كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت خلية الازمة النيابية بالعراق، اليوم الاثنين، إن العراق لم يصل إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقال عضو خلية الازمة النيابية النائب غايب العميرى إنه "لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، حيث مازالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئى"، مشيرا الى أنه "فى حال تم التعايش مع الفيروس سيتم رفع الحظر نهائيا".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أضاف أن " الحظر الكلى أو الجزئى غير كافى مالم يتم منع التجمعات والإلتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة".

ونوه إلى أن "زيادة أعداد الإصابات سببها أستخفاف بعض المواطنين ازاء تطبيق التعليمات الصحية، فضلا عن عدم فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة للمخالفين".

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وأكد مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، فى وقت سابق ، أن توجّه الصحة العامة بفرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا مستمر حتى الآن، فيما عدّ ارتفاع معدل الشفاء بكورونا، برهاناً على وجود رعاية جيدة فى المستشفيات للمرضى.

وقال عبد الأمير، إن "ارتفاع معدل الشفاء يدل على أن الكثير من الحالات قد تم علاجها استجابة للعلاجات الموجودة فى المستشفيات"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الحالات خفيفة وشفاؤها سريع لذلك فإن هذه الأعداد تتناسب مع اقتراب تسجيل ألفى حالة فى اليوم الواحد".

وأضاف، أن "أغلبية الذين أدخلوا إلى المستشفيات، خلال الأسابيع التى بدأنا نسجل فيها ألفين وأكثر، الآن تماثلوا للشفاء، وهذه النسبة جيدة وعلامة جيدة تبرهن على وجود رعاية جيدة فى المستشفيات للمرضى".

وتابع أن، "ارتفاع معدل الشفاء ليس له علاقة بالحظر كون الحظر يكون على نسبة الإصابة وليس على الشفاء حيث إن الإصابات لازالت مرتفعة"، موضحا أن "الصحة العامة ستجتمع غداً حيث لا زالت توصياتنا السابقة كصحة عامة تتجه باتجاه الحظر التام حتى لو لأسبوعين".