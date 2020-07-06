جزر القمر: المملكة تميزت بحرصها على أمن وسلامة ضيوف الرحمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية القمر المتحدة الشيخ محمد حسين جمل الليل، اليوم الإثنين، أن قرار المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جداً حفاظاً على سلامة وصحة الحجاج، يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على صحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن، الذين تشرفت المملكة عبر عقود من الزمان بحمل لواء خدمتهم، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

ورحب الوزير - في برقية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - بالقرار الحكيم الذي يتسق تماماً مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء التي كانت محل تقدير الجميع، مثمناً الجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة في ظل القيادة الحكيمة في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين من تعاون وثيق ومثمر، متطلعا إلى مزيد من آفاق أرحب في شتى المجالات لا سيما التعاون الإسلامي والدعوي.

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