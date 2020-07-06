شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر قنبلة تقليدية الصنع ويضبط كمية من المخدرات بتيزى وزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزى وزو، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، اليوم الاثنين، وأوضح المصدر ذاته، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت فرقة للجيش الوطنى الشعبى، يوم أمس الأحد، قنبلة تقليدية الصنع بتيزى وزو بالناحية العسكرية الأولى".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود "الحثيثة" الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات بالجزائر، ضبط حرس الحدود، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، "كمية كبيرة من ال مخدر المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير و97 كيلوجراما، وذلك خلال دورية بحث وتفتيش قرب بنى ونيف بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، فى حين أوقف عناصر الدرك الوطنى بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوجراما من الكيف المعالج.

وأضاف البيان، أن فرق مشتركة للجيش الوطنى الشعبى أوقفت أيضا "ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت 4897 قرص مهلوس بكل من باتنة وخنشلة بالناحية العسكرية الخامسة".

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من جهة أخرى، أوقفت فرق للجيش الوطنى الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تندوف بالناحية العسكرية الثالثة وبرج باجى مختار بالناحية العسكرية السادسة، "13 شخصا وحجزت 9 مولدات كهربائية و 11 مطرقة ضغط تستعمل فى عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

و على جهة أخرى، أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدى الصنع بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية. كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من برج باجى مختار وتلمسان"