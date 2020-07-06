إسرائيل تعتزم هدم 30 منزلا ومنشأة فلسطينية شمال القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



تعتزم إسرائيل هدم 30 منزلا ومنشأة فلسطينية في بلدة العيسوية، شمال مدينة القدس المحتلة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأنّ بلدية القدس الإسرائيلية سلمت، الإثنين، سكان وملاك 30 منزلا ومنشأة فلسطينية في بلدة العيسوية، إخطارات بهدمها بدعوى "عدم وجود ترخيص بالبناء".



وأشارت الوكالة أن طواقم البلدية التقطت صورا لعدد من المنشآت والمنازلة المخطرة بالهدم.



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ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها فستجبرهم على دفع تكاليف باهضة.



ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول إنها غير مرخصة.



ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي)، إن عدد المنازل التي هدمت بدعوى عدم وجود ترخيص، منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.



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