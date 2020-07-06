وزراء "خارجية" عرب يبحثون مستجدات القضية الفلسطينية

يعقد وزراء "خارجية" عدد من الدول العربية، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الإثنين، إنها دعت للاجتماع، المزمع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأوضح البيان، أن الاجتماع "سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجه العملية السلمية".
وسيتطرق الاجتماع أيضا إلى "إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".
وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية "الأردن، الإمارات، مصر، السعودية، المغرب، فلسطين، تونس، عُمان، الكويت".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسود فيه التوتر، أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، جراء الخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.
وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
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