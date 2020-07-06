العراق.. اندلاع حريق بمخيم للنازحين دون خسائر بشرية

بغداد/ إبراهيم صالح / الخليج 365

اندلع حريق، الإثنين، في مخيم للنازحين بمحافظة "ديالي" شرقي العراق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأفاد الملازم بالدفاع المدني العراقي، سعيد الحبيب، للأناضول، بأن الحريق نشب بمخيم "بعقوبة" للنازحين، في مركز المحافظة.

وقال الحبيب، إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، والسلطات تجري تحقيقا حول سببه، المرجح أن يكون تماس كهربائي".

وأوضح أن الحريق ألحق أضرارا في عدد من المنازل الجاهزة داخل المخيم، لكنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية.

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واجتاح "داعش" شمال وغرب العراق صيف 2014 وسيطر على ثلث مساحة البلاد، وذلك قبل أن يخسر كل تلك المناطق خلال حرب انتهت أواخر 2017.

وتسبب ذلك بنزوح قرابة 6 ملايين عراقي من منازلهم، عاد معظمهم إلى منازلهم، في حين لا يزال نحو 140 ألفا يقطنون في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد، بسبب الدمار الذي لحق بمناطقهم.



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