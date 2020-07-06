“الحج” تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارةالحجوالعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

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