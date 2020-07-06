شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط محاولة تهريب كبتاجون وأفيون عن طريق شخص يرتدي بدلة غوص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك، من إحباط محاولة تهريب 280 ألف حبة كبتاجون، ونحو سبعة كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية محاولة تهريب ما مجموع 280 ألف حبة كبتاجون، و6.809 جرام من الأفيون في تبوك.

وأوضح أنه تم رصد شخص عند محاولة تجاوزه بحرًا حدود المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادمًا من الجانب المصري، مرتديًا بدلة غوص أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاجون والأفيون المخدر وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة المختصة.