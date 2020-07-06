فريق يد الشارقة يجدد عقد علي زين

نجح نادي الشارقة الرياضي، الاثنين، في تجديد عقد محترفه المصري لكرة اليد علي زين، حتى صيف عام 2022. ويأتي تمسك الشارقة بالاحتفاظ بنجم المنتخب المصري لكرة اليد، بطل آخر نسخة لأمم إفريقيا، وتمديد عقده لموسمين، في إطار حرص وتخطيط إدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، على استمرار حالة الاستقرار الفني ودعم فريق كرة اليد، الذي يسيطر على البطولات المحلية في آخر أربع سنوات، ويتطلع لمزيد من النتائج الإيجابية في مشاركاته على الصعيد القاري.

وتوجه محمد عبيد الحصان بالشكر إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، على متابعته للألعاب الجماعية وحرصه على توفير متطلبات النجاح للحفاظ على الإنجازات التي تحققت، كما شكر الحصان مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل لنادي الشارقة.

وأعرب علي زين عن سعادته بمواصلة المشوار مع «الملك»، مؤكداً أن الأجواء الإيجابية التي عايشها مع منظومة العمل بنادي الشارقة، وطموح الفريق الدائم للفوز بالبطولات و روح الأسرة الواحدة بين الجميع، والتقدير الكبير الذي حظي به من إدارة النادي والشعبية التي يتمتع بها فريق رجال الشارقة لكرة اليد، ساهمت في تلاقي رغبة الطرفين لإتمام التعاقد، واستمرار هذه التجربة المميزة في مشواره الاحترافي، وتمنى زين أن يواصل مع زملائه في الفريق تحقيق البطولات بمعاونة الجهازين الفني والإداري، لإسعاد جماهير النادي.