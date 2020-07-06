تعرّف إلى الناقلات الدولية التي تستأنف رحلاتها عبر دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت مطارات دبي إن شركات طيران استأنفت رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي من المبنيين رقم 2 و3. وتستأنف «طيران الخليج» رحلاتها بين مطار دبي الدولي والبحرين هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه مع عودة مزيد من شركات الطيران لعملياتها إلى مطار دبي الدولي، يسعدنا أن نرحب بالعملاء من جميع أنحاء شبكتنا العالمية، مؤكدة أن مطار دبي الدولي جاهز لاستقبال الشركات.

وأعلنت «لوفتهانزا» عن رحلاتها بين دبي وفرانكفورت، اعتباراً من 5 يوليو، حيث تشمل 3 رحلات أسبوعية باتجاه مدينة فرانكفورت.

وكذلك أعلنت «مصر للطيران» استئناف رحلاتها الدولية مرة أخرى إلى عدة وجهات اعتباراً من 1 يوليو، ومنها دبي والشارقة وأبوظبي، حيث حُولت عمليات الناقلة اعتباراً من 05 يوليو من المبنى رقم 2 إلى المبنى 3 في مطار دبي.