مصر تفتح المتاحف الثقافية غداً

وافقت د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمصر، على برنامج عودة فتح المتاحف الثقافية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ومن المقرر أن تبدأ عملية فتح هذه المتاحف على مرحلتين، بدءاً من غدٍ، الثلاثاء.

وقال د. خالد سرور، رئيس قطاع المتاحف، إن المرحلة الأولى لعودة نشاط المتاحف، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، تنطلق غداً، بمتاحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومحمد ناجي، ومحمود مختار بالقاهرة، أما المرحلة الثانية فتبدأ الثلاثاء المقبل، في متاحف طه حسين، والزعيم جمال عبد الناصر، ومصطفى كامل، مؤكداً أن استقبال الجمهور يراعي الإجراءات الاحترازية كافة، التي أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.

وأكد د. فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن عملية الفتح تشمل اليوم متحف أم كلثوم، والمعرض الدائم بقصر الأمير طاز، ونتاج ملتقى الأقصر الدولي للفنون، ثم متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بمنطقة الأزهر، الذي يفتتح يوم 2 أغسطس/آب المقبل.