اليابان تطلق أكبر مزرعة رأسية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أطلقت شركة «طوكيو إلكتريك» باور القابضة أكبر المزارع الرأسية «الزراعة العمودية» في العالم بمدينة فوجيدا، بمحافظة شيزوكا، لزراعة الخضراوات من خلال استخدام الثنائيات الباعثة للضوء التي تعتمد على الإضاءة الاصطناعية، بمساحة أرضية إجمالية تبلغ حوالي 9000 متر مربع، وطاقة إنتاجية تبلغ 5 أطنان يومياً، ولا تحتاج إلى أسمدة أو مواد كيماوية، وستبدأ شحن منتجاتها في أغسطس/ آب المقبل.

وقالت «تيبكو» الشركة العالمية للمنتجات الكهربائية: اجتذبت الزراعة الرأسية التي تعتمد فقط على الإضاءة الاصطناعية، الانتباه كوسيلة لضمان الاستقرار في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، إذ لا تتأثر بالظروف الجوية والمخاطر الأخرى مثل الأوبئة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تقدم مثل هذه المرافق حلولاً لبعض المشاكل التي تواجهها الصناعة الزراعية اليابانية، والعالمية على حد سواء مثل انخفاض عدد المزارعين وشيخوخة من لا يزالون يعملون في الأرض.

وقالت شركة «تيبكو إنرجي بارتنر» للطاقة الكهربائية، والمشاركة في المشروع: إن الزراعة الرأسية تسمح للمشغلين بالحفاظ بشكل أفضل على جودة المنتجات، وتحد من هدر الخضراوات أثناء الإنتاج، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى استخدام الكيماويات الزراعية.